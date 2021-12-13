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Глава КС рассказал Путину о нарушениях прав человека в России

Председатель КС Зорькин: положение с правами человека в России не такое простое

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Россияне становятся все более грамотными в вопросах защиты своих прав, однако ситуация с правами человека в стране все еще остается не такой простой. Об этом рассказал председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Мы понимаем, что Россия идет [вперед], постепенно все это упрочивается, и люди более грамотными становятся, но все равно нарушения есть, и никуда от этого не денешься», — заявил глава КС.

В то же время он отметил, что за последние десятилетия граждане стали лучше понимать, куда им необходимо обращаться в случае возникающих проблем. «Если в 90-е годы из примерно 19 тысяч обращений, можно сказать, половина была связана с тем, что вообще к нам не относится, [то] сейчас стало более профессионально», — пояснил Зорькин.

Путин в свою очередь отметил, что чем более профессиональными будут решения КС, тем больше доверия у жителей страны будет к судебной системе в целом.

Ранее в декабре глава государства, выступая на заседании Совета по правам человека, заявил, что гарантирует гражданам России все права и льготы независимо от того места, где они проживают. Он также пообещал поручить правительству продумать, как это обеспечить.

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Варвара Кошечкина
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