Путин гарантировал россиянам права и льготы независимо от места жительства

Президент России Владимир Путин гарантировал гражданам РФ все права и льготы независимо от того места, где они проживают. Он пообещал на заседании Совета по правам человека поручить правительству продумать, как это обеспечить, передает РИА Новости.

Соответствующий вопрос на заседании поднял исполнительный директор ФГУП «Международное информационное агентство "Россия сегодня"» Кирилл Вышинский. Глава государства прокомментировал трудности, которые возникают у россиян, живущих за рубежом, с получением доступа к порталу госуслуг, медицинского обслуживания и при получении QR-кодов.

«Я думаю, что вы абсолютно правы: граждане России, где бы они ни проживали, должны пользоваться в полном смысле слова всеми правами граждан страны. Это касается и социальных прав, и льгот», — подчеркнул Путин.

Вышинский в свою очередь рассказал о том, что в Донбассе голосование шло только по партийным спискам, хотя проголосовать смогли 200 тысяч сограждан. Он заявил о необходимости предоставить право голосовать и за мажоритариев. Президент отметил, что способы голосования россиян за рубежом следует совершенствовать и принять необходимые меры, вне зависимости от требуемых расходов.

Ранее Путин подчеркнул в ходе заседания СПЧ, что до введения QR-кодов на транспорте необходимо убедиться в готовности всей системы. Он указал, что нужно проверить, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, а также обеспечить безопасность и здоровье россиян, с другой.

