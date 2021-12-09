Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин гарантировал россиянам права и льготы независимо от места жительства

Президент Путин: граждане РФ независимо от места проживания должны иметь права и льготы
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин гарантировал гражданам РФ все права и льготы независимо от того места, где они проживают. Он пообещал на заседании Совета по правам человека поручить правительству продумать, как это обеспечить, передает РИА Новости.

Соответствующий вопрос на заседании поднял исполнительный директор ФГУП «Международное информационное агентство "Россия сегодня"» Кирилл Вышинский. Глава государства прокомментировал трудности, которые возникают у россиян, живущих за рубежом, с получением доступа к порталу госуслуг, медицинского обслуживания и при получении QR-кодов.

Материалы по теме:
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря. Главное о блокировке сим-карт, пенсиях и открытии границ
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря.Главное о блокировке сим-карт, пенсиях и открытии границ
1 декабря
Новая статистика и слепок блокчейна. Что нового появилось в сервисе по наблюдению за онлайн-голосованием
Новая статистика и слепок блокчейна.Что нового появилось в сервисе по наблюдению за онлайн-голосованием
16 сентября

«Я думаю, что вы абсолютно правы: граждане России, где бы они ни проживали, должны пользоваться в полном смысле слова всеми правами граждан страны. Это касается и социальных прав, и льгот», — подчеркнул Путин.

Вышинский в свою очередь рассказал о том, что в Донбассе голосование шло только по партийным спискам, хотя проголосовать смогли 200 тысяч сограждан. Он заявил о необходимости предоставить право голосовать и за мажоритариев. Президент отметил, что способы голосования россиян за рубежом следует совершенствовать и принять необходимые меры, вне зависимости от требуемых расходов.

Ранее Путин подчеркнул в ходе заседания СПЧ, что до введения QR-кодов на транспорте необходимо убедиться в готовности всей системы. Он указал, что нужно проверить, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, а также обеспечить безопасность и здоровье россиян, с другой.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЦБ назвал лучший способ борьбы с ростом цен
Путин высказался о «враждебности» России
Путин гарантировал россиянам права и льготы независимо от места жительства
США потратят сотни миллионов долларов на «обновление демократии» в мире
Байден позвонил Зеленскому
Киев предложил подключить ФРГ и Францию к контролю ситуации в Донбассе
Путин заявил об отсутствии оснований для содержания в СИЗО ректора Шанинки
В России сочли «грубой имитацией» переговоры Киева по Донбассу
Корабль ВМС Украины приблизился к границам России у Керченского пролива
Путин назвал геноцидом происходящее в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter