Названы худшие корпоративные новогодние подарки

Опрошенные РИА Новости эксперты по этикету назвали худшие подарки к Новому году, которые лучше не преподносить корпоративным партнерам. По их мнению, таковыми являются связанные с пандемией товары, вроде масок, перчаток и антисептиков, а также они посоветовали не дарить галстуки или бабочки.

По словам эксперта по современному этикету Татьяны Барановой, в прошлом году большое число организаций хотели обыграть актуальную тему с пандемией коронавируса и заказать брендированные средства индивидуальной защиты. В этом году, как отметила специалист, данная тематика себя исчерпала и стоит придумать нечто более оригинальное. Среди нежелательных в качестве подарка товаров она также назвала парфюм, косметику, продовольственные товары, аксессуары и тренажеры для занятий спортом.

«Если мы наверняка не знаем человека, то можем не угадать с его предпочтениями. Подарки и сувениры, которые, скорее всего, клиенты и партнеры компании не будут использовать, тоже дарить нежелательно, это, например, ежедневники или елочные шары с нанесенным корпоративным логотипом», — добавила она.

Президент национальной ассоциации экспертов по этикету и протоколу (НАДЭП) Альбина Холгова, в свою очередь, считает, что в качестве презента не подходят подарочные сертификаты. Она объясняет это тем, что целью подарка являются сюрприз и желание порадовать, а сертификат мало того, что обязывает человека идти за своим подарком в определенное место, так еще там может и не оказаться того, чего бы ему хотелось.

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