Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россияне рассказали о любимых новогодних традициях

SuperJob: любимая новогодняя традиция россиян — собираться с друзьями и родными

Фото: Unsplash

Встреча с родными и друзьями является главной новогодней традицией россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, пишет Russia Today.

Участие в исследование приняли 1600 человек из всех округов страны. В частности, собираться с близкими любят 18 процентов респондентов. 15 процентов опрошенных рассказали, что любят украшать елку и создавать новогодний уют дома. На третьем месте находится обычай дарить и получать подари (6 процентов). Загадывать желания под бой курантов любят 5 процентов респондентов.

Пятое место в списке самых любимых новогодних традиций поделили наблюдение за салютом, застолье, хороший отдых и крепкий сон (по 4 процента голосов). По 3 процента получили ритуал приготовления праздничных блюд и оливье. По 2 процента опрошенных признались, что любят ходить в баню, гулять и смотреть новогодние фильмы.

Ранее россияне перечислили желанные подарки на Новый год.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
В Центре имени Гамалеи рассказали о вакцине против омикрон-штамма
Россияне начали скупать отели за границей
Диетолог дала советы насчет организации новогоднего застолья
В Кремле выразили обеспокоенность переброской техники НАТО через греческий порт
На Украине заявили о желании достичь мира в Донбассе через силу
Россияне рассказали о любимых новогодних традициях
Суд в Бразилии вынес приговор по делу о гибели 242 человек в ночном клубе
Россияне перечислили свои любимые сладости из СССР
Диетолог рассказала о правильном хранении новогодних салатов
При обрушении на шахте в Кузбассе пострадали три человека
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter