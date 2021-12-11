Россияне рассказали о любимых новогодних традициях

Встреча с родными и друзьями является главной новогодней традицией россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, пишет Russia Today.

Участие в исследование приняли 1600 человек из всех округов страны. В частности, собираться с близкими любят 18 процентов респондентов. 15 процентов опрошенных рассказали, что любят украшать елку и создавать новогодний уют дома. На третьем месте находится обычай дарить и получать подари (6 процентов). Загадывать желания под бой курантов любят 5 процентов респондентов.

Пятое место в списке самых любимых новогодних традиций поделили наблюдение за салютом, застолье, хороший отдых и крепкий сон (по 4 процента голосов). По 3 процента получили ритуал приготовления праздничных блюд и оливье. По 2 процента опрошенных признались, что любят ходить в баню, гулять и смотреть новогодние фильмы.

Ранее россияне перечислили желанные подарки на Новый год.