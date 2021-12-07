Россияне перечислили желанные подарки на Новый год

Avito: женщины захотели получить в подарок на Новый год одежду, обувь и аксессуары

Россияне перечислили самые желанные подарки на Новый год. Соответствующий пресс-релиз платформы Avito попал в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 7 декабря.

Сотрудники компании провели исследование среди 10 тысяч жителей страны, чтобы выяснить, какие вещи они предпочитают получить в подарок на предстоящих праздниках. Выяснилось, что женщины больше всего хотят стать обладательницами подарочных сертификатов, одежды, обуви и аксессуаров, а мужчины — гаджетов и инструментов.

В список лучших подарков для женщин также попали путешествия, сладости и нижнее белье (24 и 21 процент голосов соответственно). Мужчины назвали хорошим презентом алкогольные напитки (19 процентов) и игровую консоль (17 процентов). Кроме того, среди популярных ответов встречаются деньги, парфюм и ювелирные украшения.

Согласно опросу, россиянки хотят преподнести родственникам и друзьям подарки в соответствии с собственными желаниями — сладости (58 процентов), сертификаты в различные магазины (36 процентов), наборы для творчества (27 процентов) и предметы гардероба (26 процентов). Отмечается, что всего они планируют потратить на них от трех до пяти тысяч рублей.

Мужчины, в свою очередь, решили выделить на подарки от пяти до десяти тысяч рублей. Чаще всего они собираются дарить на Новый год сладости — такой вариант ответа выбрали 36 процентов респондентов. В топ планируемых подарков также входят гаджеты (31 процент), аксессуары (28 процентов) и алкоголь (26 процентов).

Популярными презентами оказались и предметы, сделанные своими руками: альбомы с фотографиями, мыло ручной работы и разнообразные поделки. Детям до трех лет участники опроса будут дарить развивающие игры и мягкие игрушки, а подросткам — наушники, смартфоны и USB-колонки.

Ранее в декабре россияне перечислили самые неудачные подарки на Новый год. По данным опроса, самыми неудачными оказались «ненужные» предметы гардероба: футболки, халаты и носки. К такому выводу пришли 5 процентов респондентов.