Россияне перечислили самые неудачные подарки на Новый год

Россияне перечислили вещи, которые они не хотели бы получить в качестве подарка на Новый год. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, проведенное сервисом SuperJob.

Известно, что опрос проводился с 9 по 18 ноября 2021 года среди 1600 респондентов старше 18 лет со всех округов России. По его результатам, самыми неудачными подарками оказались «ненужные» предметы гардероба, а именно футболки, халаты и носки. К такому выводу пришли пять процентов респондентов.

На втором месте рейтинга оказались различные сувениры: свечи, статуэтки-символы года, магниты, брелоки — их назвали четыре процентов опрошенных. Помимо этого, три процента участников голосования посчитали неудачным подарком кухонные принадлежности и посуду. Среди них — кружки, солонки и столовые приборы.

При этом сладости, а также косметические или гигиенические средства не хотели бы получить в качестве презента два процента россиян. Вдобавок, согласно опросу, в антирейтинг попали полотенца, ручки, самокаты и лыжи.

По мнению 24 процентов респондентов, самый худший вариант — это отсутствие какого-либо подарка на Новый год.

В ноябре Ксения Бородина подарила матери часы Cartier за миллионы рублей. Телеведущая преподнесла родственнице подарок в честь 61-го дня рождения. Речь идет о часах Panthere из розового золота, стоимость которых составляет 2,1 миллиона рублей. Изделие с кварцевым циферблатом и механизмом украшено дорожкой из бриллиантов.

