Бородина подарила матери часы Cartier за миллионы рублей

Российская блогерша и телеведущая Ксения Бородина преподнесла матери Инне роскошный подарок в честь 61-го дня рождения. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram.

Знаменитость опубликовала серию видео и фото, в которых показала празднование торжества в одном из московских ресторанов, куда она отправилась вместе с семьей. На размещенных кадрах видно, что Бородина подарила родственнице украшение ювелирного дома Cartier, из-за чего она расплакалась.

Речь идет о часах Panthere из розового золота, стоимость которых составляет 2,1 миллиона рублей. Отмечается, что изделие с кварцовым циферблатом и механизмом украшено дорожкой из бриллиантов.

В октябре стало известно, что Киану Ривз подарил коллегам часы Rolex за миллион рублей. 57-летняя знаменитость преподнес своим каскадерам, которых на площадке было четверо, персональные часы Submariner Date. Стоимость упомянутого аксессуара составляет 14,5 тысячи долларов.