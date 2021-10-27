Киану Ривз подарил коллегам часы Rolex за миллион рублей

Голливудский актер Киану Ривз преподнес роскошный подарок коллегам за участие в съемках четвертой части фильма «Джон Уик». Соответствующую информацию публикует один из фан-аккаунтов звезды в Instagram.

57-летняя знаменитость подарил своим каскадерам, которых на площадке было четверо, персональные часы Submariner Date люксового бренда Rolex. Изделия выполнены из стали и сапфирового стекла, а на обороте каждого расположена гравировка «Пятерка Джона Уика», имена каскадеров и благодарность от актера.

Сстоимость упомянутого аксессуара составляет 14,5 тысячи долларов (миллион рублей).

Известно, что премьера фильма «Джон Уик 4» состоится 27 мая 2022 года.

В феврале сообщалось, что киностудия Sony Pictures предложила Киану Ривзу роль в новом фильме по комиксам Marvel. Звезда «Матрицы» может исполнить роль суперзлодея Крейвена-Охотника, настоящее имя которого — Сергей Николаевич Кравинов. Кинокартина «Крейвен» режиссера Джей Си Чандора станет спин-оффом новой серии фильмов «Человек-паук».