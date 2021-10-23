В сети обругали Бородину за фото без штанов

Ксению Бородину раскритиковали в сети за фото в удлиненной рубашке и ботфортах

Российскую блогершу и ведущую Ксению Бородину раскритиковали в сети за фотографию без штанов. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 38-летняя знаменитость позирует возле лестницы в удлиненной клетчатой рубашке красного цвета и черных кожаных ботфортах. Образ Бородиной дополнила небольшая сумка бежевого цвета. На ее лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. Публикация набрала больше 170 тысяч лайков.

Поклонники обругали внешний вид ведущей в комментариях. «Красотка! Но шорты не видно из под рубашки, кажется, что штаны забыли надеть», «Зачем такие шорты, которые трусы, хоть и кожаные, если их не видно? Такое ощущение, что забыли низ надеть», «Мне кажется, штанишки бы не помешали», «Интересно даже, трусы присутствуют? Или сапогами обошлась?» — высказывались они.

В сентябре Бородина приняла участие в откровенной фотосессии после развода. Звезду запечатлели в латексном бежевом платье бренда Giuseppe di Morabito, которое оформлено глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющим ее ногу. В качестве обуви Бородина выбрала туфли Saint Laurent на высоком каблуке белого цвета.