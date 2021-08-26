Фанаты пристыдили Бородину за фото в платье с декольте

Телеведущая Ксения Бородина снялась в платье с декольте и подверглась критике в сети

Телеведущая Ксения Бородина снялась в наряде с декольте и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram.

37-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует в красном атласном платье длины миди. Наряд оформлен декольте, объемными рукавами и разрезом на бедре. Бородина надела туфли на каблуках и небольшую подвеску. «Настроение: жги, малышка», — подписала она пост, который набрал почти 480 тысяч лайков.

Фанаты не оценили внешний вид телеведущей и пристыдили ее в комментариях. «Как непривычно вас видеть с таким декольте. Как-то не очень», «Вам очень шли к лицу скромные наряды», «Развелась и как будто с цепи сорвалась... Угомонись уже, Ксюша», «Что за наряд? Без мужа одичала?» — негодовали они.

В апреле Ксения Бородина поделилась пляжным снимком с отдыха в Дубае и вызвала споры среди поклонников. На фото она запечатлена в полный рост на фоне отеля «Бурдж-эль-Араб» в бикини. Некоторые подписчики заподозрили ее в фотошопе. «Ого! Как ноги-то у вас выросли! Что ели?» — писали они в комментариях.