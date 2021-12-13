В Кабуле арестовали пресс-секретаря полиции талибов

Пресс-секретаря полиции захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) арестовали в Кабуле. Об этом сообщает Aamaj News в Twitter.

По информации издания, причина ареста Гулама Наби Мобина, который также входил в комиссию талибов по культуре, не разглашается. Telegram-канал «Sputnik Афганистан» отмечает, что в ноябре против него подали иск с обвинением в изнасиловании мальчика.

Ранее афганский посол в России Саид Тайеб заявил, что по меньшей мере 95 процентов населения Афганистана столкнется с голодом зимой. По его словам, несмотря на то что на данный момент нет скоординированного сопротивления талибам извне, оно постепенно будет расти. «Кроме того, "Талибан" взорвется изнутри, потому что между разными фракциями много разногласий», — указал посол.