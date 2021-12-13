Процесс распада СССР сочли незаконченным

Процесс распада СССР и дезинтеграции на постсоветском пространстве еще не закончен и будет продолжаться. Об этом в интервью «Ленте.ру» в рамках спецпроекта к 30-й годовщине распада СССР рассказал британский политолог, эксперт клуба «Валдай» Анатоль Ливен.

По его словам, процесс распада любых империй — это всегда длительный процесс, который сопровождается конфликтами и хаосом. Вместе с тем в роспуске Советского Союза самым удивительным он назвал то, насколько тот был мирным.

Ливен отметил, что в недалеком будущем весь мир будет выглядеть иначе. «Что произойдет в будущем, мы просто не знаем, потому что здесь уж слишком много переменных (...) Нам еще предстоит увидеть, что произойдет в Соединенных Штатах и во Франции. Вполне возможно, что со временем Запад многое утратит. Существует вероятность дальнейшего распада западной демократии», — считает Ливен.

Он при этом отметил, что основной акцент будет делаться на создании политических режимов как в России и в некотором смысле Китае — порядок, авторитет и солидарность. «Потому что те катастрофические явления, с которыми столкнется человечество, заставят переосмыслить сам подход к власти», — заключил политолог.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» Ливен заявил, что причина восприятия СССР как «тюрьмы народов» состоит в невозможности многих постсоветских стран построить нации без противопоставления себя России.