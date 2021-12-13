Названа причина восприятия СССР как «тюрьмы народов»

Большинство титульных наций советских республик до создания СССР не имели национальных государств, однако в нем были и такие, которые не без оснований воспринимали страну как «тюрьму народов», например прибалтийские народы. Об этом в интервью «Ленте.ру» в рамках спецпроекта к 30-й годовщине распада СССР рассказал британский политолог, эксперт клуба «Валдай» Анатоль Ливен.

«Были, конечно, и другие народы, которые, по сути, были освобождены Российской империей, например грузины. А были и народы, фактически созданные СССР. Титульные нации советских республик никогда ранее не имели национальных государств. Это сделал Советский Союз. Собственно, СССР создал украинскую государственность, как бы это ни отрицали многие украинцы», — сказал Ливен.

Причиной восприятия СССР как «тюрьмы народов» во многих странах постсоветского пространства он назвал невозможность построить национальные государства без противопоставления себя России.

«Государственная консолидация и национализм требуют антиимперского, антиколониального нарратива. И, конечно, среди стран бывшего Советского Союза есть одновременно государства, считающие Россию более или менее союзником и другом, и те, кто видит в ней врага. А еще есть Украина, которая фактически расколота пополам. На Украине нет единого мнения по этому вопросу», — считает политолог.

Ливен при этом добавил, что в действительности в Советском Союзе степень культурной свободы была очень разной, однако ни в одной из советских республик не была полностью стерта национальная идентичность.

Ранее председатель Верховного Совета Белоруссии в 1991-1994 годах Станислав Шушкевич в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик, которые 8 декабря 1991 года собрались в Беловежской пуще, с самого начала не планировали принимать решение о выходе из СССР.