Шушкевич оценил шансы белорусов и русских жить в одном государстве

Белорусы и русские не должны жить в одном государстве. Так оценил спекуляции о возможном объединении двух стран Станислав Шушкевич в интервью «Ленте.ру».

По его мнению, белорусам «нечего жить в российском государстве, где и так много сложностей» и «бороться за дальневосточные проблемы», так как белорусы живут в Европе.

При этом он считает, что Белоруссия должна быть нейтральным государством, а не «российской» или «европейской». Шушкевич напомнил, что концепция нейтральной Белоруссии, предполагающей «дружбу с Востоком и с Западом» была принята еще Верховным Советом страны XII созыва.

Он заявил, что считает русскую культуру «одной из величайших в мире», однако призвал не забывать и о существовании белорусской культуры. «Белорусская культура еще с 1794 года подвергалась ограничениям и запретам — именно в Российской империи», — считает политик.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» Шушкевич назвал «нажавшего на спусковой крючок» распада СССР.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца 2018 года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Речи о вхождении одного государства в состав другого в документе не идет. Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что работа по объединению России и Белоруссии является абсолютно ненужной. По его словам, белорусы живут «в своей квартире» и желают сохранить суверенитет.