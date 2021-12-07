Шушкевич назвал «нажавшего на спусковой крючок» распада СССР

На «спусковой крючок» распада СССР нажал первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал Станислав Шушкевич в рамках спецпроекта к 30-й годовщине распада Советского Союза.

По словам Шушкевича, именно Бурбулис предложил фразу «СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование».

«Когда я ее услышал, то мгновенно осознал, что это прекрасная формулировка. Потом мы действовали на основе включения этой фразы в преамбулу нашего постановления», — рассказал он.

По словам политика, слова Бурбулиса произвели на него огромное впечатление так как он сам «не имел общей гуманитарной подготовки и над такими глобальными проблемами не задумывался». «После того, как я их услышал, даже начал уважать советских философов», — признался Шушкевич.

Ранее Шушкевич заявил, что высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик, которые 8 декабря 1991 года собрались в Беловежской пуще, изначально не намеревались принимать решение о выходе из СССР. По его словам, первоначально представители Белоруссии планировали уговорить президента РСФСР Бориса Ельцина оказать более серьезную помощь стране с нефтью и газом.

Советский Союз распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. В ходе этих событий президент СССР Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти.