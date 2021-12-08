Шушкевич раскрыл подробности принятия решения о роспуске СССР

Шушкевич: мы с Ельциным и Кравчуком поняли в Беловежской пуще, что можем все изменить

Высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик, которые 8 декабря 1991 года собрались в Беловежской пуще, изначально не намеревались принимать решение о выходе из СССР. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал Станислав Шушкевич в рамках спецпроекта к 30-й годовщине распада Советского Союза.

По его словам, первоначально представители Белоруссии планировали уговорить президента РСФСР Бориса Ельцина оказать более серьезную помощь стране с нефтью и газом.

«Но получалось, что мы опять должны кланяться в ноги [президенту СССР Михаилу] Горбачеву, чтобы он санкционировал решение Ельцина. Запутанная ситуация: мы вроде бы хотим, чтобы Горбачев нам не мешал, но опять должны его поддержать, чтобы он нам помог», — сказал Шушкевич.

Он добавил, что именно в тот момент появилась фраза «СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование», которую предложил тогдашний первый заместитель председателя правительства России Геннадий Бурбулис.

«Мы задумались над тем, кто мы есть на самом деле и какие политические силы представляем. Тогда мы поняли, что именно мы можем все изменить. Потому что были представителями трех республик, которые создали Советский Союз в 1922 году», — отметил Шушкевич.

По его мнению, собравшиеся представители трех советских республик-основателей СССР были легитимной структурой для принятия решения о роспуске Советского Союза. «Закавказская СФСР была четвертым субъектом — республикой, которая 29 декабря 1922 года подписала Договор об образовании СССР. Но к тому времени она распалась, не оставив правопреемника», — пояснил Шушкевич.

8 декабря 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили в резиденции «Вискули» Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать. Вскоре Горбачев сложил свои полномочия.