Назван ключевой фактор распада СССР

Одним из ключевых факторов, который привел к распаду Советского Союза, стал отказ от 6-й статьи Конституции СССР, закреплявшей руководящую роль КПСС. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в рамках спецпроекта к 30-й годовщине распада Советского Союза.

«КПСС играла роль единственной институциональной скрепы, клея, без нее удержать страну от распада было уже невозможно», — сказал Погребинский.

По его мнению, отмена руководящей роли КПСС — тот самый случай, когда «целились в коммунизм, а попали в Россию».

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» политолог Олег Долженков назвал попытку сохранить СССР и создать Союз Суверенных Государств (ССГ) в 1991 году «агонией, выдаваемой за роды». По его словам, во время переговоров по подписанию Союзного договора в 1991 году все участники «новоогаревского процесса» преследовали свои цели и никто не знал, как должно выглядеть новое конфедеративное государство.

14 марта 1990 года был принят закон «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР». 6-я статья Конституции СССР о руководящей роли КПСС была отменена. После этого внутри партии развернулась борьба фракций, что ослабило контроль центра и над союзниками, и над союзными республиками.

