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Причины кризиса КПСС нашли в раздутом размере партии

Философ Александр Филиппов: из-за раздутого размера КПСС утратила свою суть
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Из-за раздутого размера Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) утратила свою партийную суть и оказалась в кризисе. Об этом в рамках спецпроекта, приуроченного к 30-й годовщине распада Советского Союза, «Ленте.ру» рассказал философ и социолог, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Александр Филиппов.

Он подчеркнул, что из-за своих размеров КПСС перестала быть «партией в привычном смысле слова» и динамическим началом политической жизни в стране.

Причины ее кризиса профессор также нашел в том, что КПСС стала привлекательным местом карьерного продвижения. «Она перестала быть клубом, она перестала быть орденом, местом пребывания политической элиты, которая не только сразу после революции, но и многие десятилетия после нее отличалась чудовищной волей к власти», — подчеркнул Филиппов.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» журналист Олег Кашин заявил, что возможность сохранения силой СССР была израсходована еще до проведения всесоюзного референдума 17 марта 1991 года, во время подавления митингов за независимость в союзных республиках.

17 марта 1991 года, состоялся референдум о сохранении СССР. Из 148,5 миллиона проголосовавших 113,5 миллиона высказались за сохранение Советского Союза «как обновленной федерации равноправных суверенных республик». Между тем власти ряда союзных республик бойкотировали голосование.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти расценили их как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей. Неудачная попытка ГКЧП помешать «курсу на ликвидацию Советского Союза» привела к срыву подписания обновленного Союзного договора.

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