Желание Горбачева сохранить СССР в 1991 году назвали «фантастикой»

Олег Кашин: позицию Горбачева о будущем СССР в конце 1991 года можно понять

Позицию президента СССР Михаила Горбачева о будущем страны после референдума о независимости Украины 1 декабря 1991 года выглядит уязвимо, но ее можно понять. Об этом в рамках спецпроекта, приуроченного к 30-й годовщине распада Советского Союза, «Ленте.ру» сказал журналист Олег Кашин.

Он напомнил о недавно опубликованных изложениях телефонных разговоров тогдашнего президента США Джорджа Буша со своими советскими коллегами.

«Горбачев, рассуждая о будущем СССР, приводил американскому президенту в пример США, в которых каждый штат — формально независимое государство. Он говорил, что даже положительный исход референдума на Украине не означает автоматического роспуска Советского Союза», — напомнил Кашин.

Журналист добавил, что с этой позицией можно даже отчасти с ней согласиться. «Потому что независимые государства и правда могли стать субъектами СССР. И если представить, что Горбачеву никто бы не сопротивлялся, то ему, может быть, и удалось бы сохранить страну. Но, конечно, в тех условиях это была фантастика», — считает Кашин.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» журналист Олег Кашин заявил, что возможность сохранения силой СССР была израсходована еще до проведения всесоюзного референдума 17 марта 1991 года, во время подавления митингов за независимость в союзных республиках.

В 1991 году вопрос о независимости Украины выносился на голосование дважды. На Всесоюзном референдуме о сохранении СССР 17 марта против разделения страны проголосовали около 70 процентов украинцев. Позже на Всеукраинском референдуме о подтверждении Акта о провозглашении независимости УССР 1 декабря за суверенитет выступили более 90 процентов граждан.