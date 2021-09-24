Политолог пояснил выбор Украиной сохранения СССР и независимости в 1991 году

В 1991 году жители Украины и России не желали распада Советского Союза, но в то же время хотели твердой власти, которую они не видели в Кремле. Об этом в рамках спецпроекта, приуроченного к 30-й годовщине распада Советского Союза, «Ленте.ру» рассказал политолог, доцент философского факультета Московского государственного университета (МГУ) Борис Межуев.

По его словам, с 1990 года для советских граждан перспектива появления твердой власти стала ассоциироваться с республиканским суверенитетом.

Межуев пояснил, что именно с этим связано противоречивое электоральное поведение на Украине в 1991-м, когда в марте подавляющее большинство высказалось за сохранение Советского Союза, а уже в декабре — поддержало на референдуме Акт провозглашения независимости.

«На мой взгляд, судьба СССР была предопределена, когда [президент Советского Союза Михаил] Горбачев допустил появление [Бориса] Ельцина на посту главы Верховного совета РСФСР, тем самым сделав неизбежным конфликт центра и России. Далее все зависело не от референдумов, а от способностью воспользоваться силой и принять все неизбежные издержки этого использования. Такой способности ни у кого в Москве не оказалось — ни у Горбачева, ни у ГКЧП. А Ельцин не мог без ущерба для себя перескочить из одного кресла в другое, хотя может быть и хотел этого», — добавил Межуев.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины население страны голосовало за союзное с Россией государство. «Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: "Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией"» , — вспоминал Кравчук.

В 1991 году вопрос о независимости Украины выносился на голосование дважды. На Всесоюзном референдуме о сохранении СССР 17 марта против разделения страны проголосовали около 70 процентов украинцев. Позже на Всеукраинском референдуме о подтверждении Акта о провозглашении независимости УССР 1 декабря за суверенитет выступили более 90 процентов граждан.