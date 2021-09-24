Итоги референдума о независимости Украины связали с «голосованием за начальство»

Итоги Всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года не вполне корректно считать абсолютным согласием всего украинского народа с независимостью. Об этом в рамках спецпроекта, приуроченного к 30-й годовщине распада Советского Союза, «Ленте.ру» рассказал журналист Олег Кашин.

«Предполагаю, что люди правых украинских взглядов действительно боролись за независимость. Но с точки зрения стандартного советского обывателя, голосование, проходившее в один день с прямыми президентскими выборами, на которых победил Леонид Кравчук, было голосованием за начальство. И здесь кроется ответ: те же самые люди, которые в марте голосовали за Советский Союз, за [президента СССР Михаила] Горбачева, в декабре голосовали за Кравчука, за независимость Украины», — сказал журналист.

Кашин добавил, что многие участники декабрьского референдума не предполагали немедленного отделения России от Украины. «Это было пассивное, лояльное голосование. Люди отдали голоса за свою власть, не более», — резюмировал он.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» журналист Олег Кашин заявил, что возможность сохранения силой СССР была израсходована еще до проведения всесоюзного референдума 17 марта 1991 года, во время подавления митингов за независимость в союзных республиках.

До этого первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины население страны голосовало за союзное с Россией государство. «Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: "Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией"» , — вспоминал Кравчук.

В 1991 году вопрос о независимости Украины выносился на голосование дважды. На Всесоюзном референдуме о сохранении СССР 17 марта против разделения страны проголосовали около 70 процентов украинцев. Позже на Всеукраинском референдуме о подтверждении Акта о провозглашении независимости УССР 1 декабря за суверенитет выступили более 90 процентов граждан.