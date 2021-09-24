Оценены перспективы сохранения СССР силой

Олег Кашин: в 1991 году даже консерваторы не видели перспектив сохранения СССР силой

Возможность сохранения силой СССР была израсходована еще до проведения всесоюзного референдума 17 марта 1991 года, во время подавления митингов за независимость в союзных республиках. Об этом в рамках спецпроекта, приуроченного к 30-й годовщине распада Советского Союза, «Ленте.ру» рассказал журналист Олег Кашин.

По его мнению, мандат на использование жестких мер был исчерпан еще во время массовых протестов в Казахской ССР против коммунистической власти в декабре 1986 года. Кульминацией же стал штурм советскими войсками телебашни в Вильнюсе в ночь с 12 на 13 января 1991 года.

«Даже консерваторы не видели перспектив в силовом сохранении Советского Союза», — сказал журналист.

Кашин добавил, что итоги всесоюзного референдума, на который были ссылки в документах Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), были мандатом для попытки сохранить СССР в августе 1991 года. «Разумеется, попытки заведомо провальной», — резюмировал он.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» политолог и философ Борис Межуев заявил, что в 1991 году жители Украины и России не желали распада СССР, но в то же время хотели твердой власти, которую они не видели в Кремле. По его словам, перспектива ее появления стала ассоциироваться у людей с республиканским суверенитетом.

17 марта 1991 года, состоялся референдум о сохранении СССР. Из 148,5 миллиона проголосовавших 113,5 миллиона высказались за сохранение Советского Союза «как обновленной федерации равноправных суверенных республик». Между тем власти ряда союзных республик бойкотировали голосование.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти расценили их как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей. Неудачная попытка ГКЧП помешать «курсу на ликвидацию Советского Союза» привела к срыву подписания обновленного Союзного договора.