Оценены перспективы сохранения СССР силой

Возможность сохранения силой СССР была израсходована еще до проведения всесоюзного референдума 17 марта 1991 года, во время подавления митингов за независимость в союзных республиках. Об этом в рамках спецпроекта, приуроченного к 30-й годовщине распада Советского Союза, «Ленте.ру» рассказал журналист Олег Кашин.
По его мнению, мандат на использование жестких мер был исчерпан еще во время массовых протестов в Казахской ССР против коммунистической власти в декабре 1986 года. Кульминацией же стал штурм советскими войсками телебашни в Вильнюсе в ночь с 12 на 13 января 1991 года.
«Даже консерваторы не видели перспектив в силовом сохранении Советского Союза», — сказал журналист.
Кашин добавил, что итоги всесоюзного референдума, на который были ссылки в документах Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), были мандатом для попытки сохранить СССР в августе 1991 года. «Разумеется, попытки заведомо провальной», — резюмировал он.
Ранее в беседе с «Лентой.ру» политолог и философ Борис Межуев заявил, что в 1991 году жители Украины и России не желали распада СССР, но в то же время хотели твердой власти, которую они не видели в Кремле. По его словам, перспектива ее появления стала ассоциироваться у людей с республиканским суверенитетом.
17 марта 1991 года, состоялся референдум о сохранении СССР. Из 148,5 миллиона проголосовавших 113,5 миллиона высказались за сохранение Советского Союза «как обновленной федерации равноправных суверенных республик». Между тем власти ряда союзных республик бойкотировали голосование.
18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти расценили их как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей. Неудачная попытка ГКЧП помешать «курсу на ликвидацию Советского Союза» привела к срыву подписания обновленного Союзного договора.