Соратник Ельцина рассказал о несостоявшемся аресте президента России в 1991 году

Госсекретарь Бурбулис объяснил, как Ельцину удалось избежать ареста путчистами в 1991 году

Спецподразделение КГБ СССР «Альфа» утром 19 августа 1991 года было готово арестовать тогдашнего президента РСФСР Бориса Ельцина. Однако это не произошло из-за отсутствия команды со стороны Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Об этом рассказал государственный секретарь и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис, его слова передает ТАСС.

«"Альфа" сидела в кустах у дачи Ельцина, ждала с нетерпением команды», — сказал Бурбулис. Но спецподразделение не дождалось приказа.

Бурбулис объяснил, что председатель КГБ СССР Владимир Крючков хотел лично встретиться с Ельциным, чтобы объяснить ситуацию. Однако в тот же день президент прибыл в Белый дом, где публично выступил против ГКЧП.

Также Бурбулис отметил, что Ельцин со своими соратниками опасались возможности переворота, опираясь на публичные выступления ГКЧП и информацию, полученную от спецслужб США.

Ранее зять Ельцина и бывший глава его администрации Валентин Юмашев рассказал о подробностях готовящегося ареста президента РСФСР. По словам Юмашева, Ельцин ничего не знал о готовящемся перевороте в момент возвращения в Москву из Казахстана ночью 19 августа. Президента планировалось посадить на самолет, который возвращался из Алма-Аты не во Внуково-2, а в Чкаловск, после чего арестовать.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти расценили их как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП) противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.