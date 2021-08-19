Генерал-танкист указал на странную деталь в дни заговора ГКЧП в 1991 году

Генерал-танкист указал на странное поведение милиции во время выступления ГКЧП в 1991 году

В дни выступления ГКЧП в августе 1991 года военные, отправленные комитетом на улицы Москвы, заметили странное поведение милиции, которая должна была оказывать им помощь, поддерживая общественный порядок, однако фактически устранилась от выполнения своих обязанностей. На такую деталь в интервью «Ленте.ру» указал генерал танковых войск в отставке, попросивший не раскрывать его имя.

«Из милиции не пришел в Москву никто. Никто! Милиция исчезла. На это я хочу обратить внимание. Милиции нигде не было. Они первые были, кто не поддержал [войска и ГКЧП]. Если вооруженные силы исполняли приказ, то милиция спряталась в кусты. Как обычно она и делает во все времена», — констатировал он.

Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что силы милиции должны были подойти из Калуги, но «никто не пришел».

«Войска вывели и всех членов ГКЧП тут же арестовали. Одного, второго. (…) Министра обороны сменили, а войска же подчиняются приказу. ГКЧП стали обвинять в перевороте. А было-то наоборот. ГКЧП — они защищали строй существующий. Страну защищали. Переворот позже случился, когда в Беловежской пуще Ельцин и остальные подписали договор о ликвидации СССР», — считает генерал.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП) противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать.