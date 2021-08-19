Раскрыты подробности готовившегося ареста Ельцина в 1991 году

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) готовил арест первого президента России Бориса Ельцина во время августовского путча в 1991 году. Подробности произошедшего раскрыл зять Ельцина и бывший глава его администрации Валентин Юмашев в интервью газете «Комсомольская правда».

Юмашев отмечает, что Ельцин ничего не знал о готовящемся перевороте, когда вернулся в Москву из Казахстана ночью 19 августа. По словам экс-главы администрации президента, председатель КГБ и главный организатор переворота Владимир Крючков передал своим подчиненным список из более 70 человек, «самых ярких деятелей перестройки», которых нужно задержать и доставить в воинскую часть рядом с поселком Медвежьи Озера. Фамилия Ельцина стояла в этом списке первой. Помимо него, в списке значились мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, бывший министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и другие.

«Предполагалось посадить самолет Ельцина, возвращающийся из Алма-Аты не во Внуково-2, а в Чкаловск, и там арестовать Ельцина. Но и этого не произошло. Ельцин благополучно вернулся в Архангельское, где в тот момент жило почти все руководство России. Туда был послан отряд "Альфа". Но команда на арест президента России так и не поступила, и Борис Ельцин утром 19 августа уехал в Белый дом, чтобы возглавить там борьбу против ГКЧП», — вспоминает Юмашев.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти расценили их как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП) противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.