Ельцина обвинили в готовности сдаться в первый же день путча ГКЧП в 1991 году

Первый президент России Борис Ельцин мог сдаться Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП) в первый день Августовского путча в 1991 году. С этим обвинением выступил бывший глава верховного совета России, заведующий кафедрой мировой экономики РЭУ имени Г.В. Плеханова Руслан Хасбулатов в интервью URA.RU.

По его словам, первый президент России не желал участвовать в борьбе. «Он мне говорит, мол, ну, все — мы проиграли. Он считал, что нас арестуют», — рассказал Хасбулатов.

Тогда ему пришлось напомнить Ельцину о двухлетней борьбе за развитие демократического процесса и реформы в стране. Бывший глава верховного совета объяснил главе государства, что нужно сопротивляться до последнего момента — пока их не арестуют.

«Так что у ГКЧП был шанс сохранить СССР, они считали, что Ельцин сдастся, но они недооценили меня», — добавил Хасбулатов.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что ответственность за развал СССР лежит на организаторах Августовского путча, а также на тех, кто подписывал Беловежские соглашения. Он отметил, что организаторы путча утверждали о попытках сохранения страны. Однако последствия их действий Горбачев назвал катастрофическими

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.