Зять Ельцина рассказал о его отношении к Горбачеву после 1991 года

Первый президент России Борис Ельцин стал самым ярым защитником бывшего президента СССР Михаила Горбачева после августовского путча 1991 года. Об этом заявил зять Ельцина Валентин Юмашев в интервью газете «Комсомольская правда».

По воспоминаниям Юмашева, Ельцин в первую очередь думал о стране и о ее будущем, забывая о своих нуждах, этим и объясняется его отношение к бывшему правителю Горбачеву. «Ельцин был не про себя, не про свои чувства, симпатии, эмоции, он про страну, про свободу и будущее. Поэтому именно Ельцин стал самым ярым защитником президента СССР Михаила Горбачева и освободил его», — рассказал Юмашев.

Ранее бывший глава верховного совета России, заведующий кафедрой мировой экономики РЭУ имени Плеханова Руслан Хасбулатов обвинил Ельцина в готовности сдаться в первый же день путча ГКЧП в 1991 году. По его словам, первый президент России не желал участвовать в борьбе. «Он мне говорит, мол, ну, все — мы проиграли. Он считал, что нас арестуют», — рассказал Хасбулатов.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.