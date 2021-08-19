Стас Намин описал момент после гибели защитников Белого дома во время путча ГКЧП

Стас Намин рассказал о событиях после гибели защитников Белого дома в августе 1991 года

Сразу после того, как 21 августа в тоннеле под Новым Арбатом погибли трое защитников Белого дома, начались переговоры с военными, которых уговаривали прекратить движение к центру Москвы. Происходившее после инцидента в интервью «Ленте.ру» описал музыкант и продюсер Стас Намин, который был активным участником тех событий.

Он рассказал, что на месте гибели сторонников Бориса Ельцина были следы крови, а в тоннеле горела военная техника.

«Залез внутрь транспортера, там все открыто, но никого, а в стволе боевые снаряды. Оказывается, все было готово к серьезным боевым действиям. Тогда я решил, что нужно спуститься вниз в тоннель к танкам и убедить солдат и офицеров спокойно сдаться», — сказал он.

После этого музыкант отправился к военным. По его словам, переговоры заняли примерно 40 минут. Намин выяснил, кто среди присутствовавших был командиром и попросил назвать звание человека, чей приказ они выполняют. Выяснилось, что это был некий полковник.

«Значит, вы понимаете, что вы не нарушите устав, если старший по званию — генерал — вам даст другой приказ, и вы ему подчинитесь?» — привел артист свои слова, сказанные тогда военным, добавив, что они приняли его предложение.

После этого Намин пообещал привести военнослужащего в звании генерала, который мог бы отменить приказ упомянутого солдатами полковника.

«Я пошел в Белый дом, где, я видел, было много военных, и там были и полковники, и генералы, священник, еще кто-то. Человек пятнадцать пошли со мной. Один из генералов дал им приказ отменить предыдущее задание и мирно поехать со всеми к Белому дому, а священник или кто-то еще воткнул в ствол танка красную гвоздичку», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП) противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.

В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать.