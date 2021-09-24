Названа причина провала референдума о сохранении СССР

Многие жители РСФСР, проголосовавшие 17 марта 1991 года на всесоюзном референдуме о сохранении Советского Союза, не осознавали последствий своих действий. Об этом в рамках спецпроекта, приуроченного к 30-й годовщине распада СССР, «Ленте.ру» рассказал политолог, доцент философского факультета Московского государственного университета (МГУ) Борис Межуев.

«Жители РСФСР голосовали за Союз и вместе с тем на том же референдуме создавали параллельную структуру власти в лице президента РСФСР, то ли не понимая, что одно действие противоречит другому, то ли просто не желая понимать реалии», — сказал политолог.

Он напомнил, что Ельцин в 1991 году фактически поддержал Латвию, Литву и Эстонию в их стремлении к независимости от СССР, и тем не менее люди голосовали за сохранение СССР и вместе с тем выбирали Ельцина.

Межуев при этом добавил, что реальной целью некоторых участников Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) была замена непопулярного Михаила Горбачева на популярного Бориса Ельцина на посту президента СССР с целью спасения государства.

«Но инерция событий была уж такова, что Ельцин, чтобы он не хотел субъективно, просто не мог согласиться с таким вариантом без утраты поддержки демократической интеллигенции и российской номенклатуры, действовавшей в связке», — резюмировал Межуев.

17 марта 1991 года, состоялся референдум о сохранении СССР. Из 148,5 миллиона проголосовавших 113,5 миллиона высказались за сохранение Советского Союза «как обновленной федерации равноправных суверенных республик». Между тем власти ряда союзных республик бойкотировали голосование.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти расценили их как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей. Неудачная попытка ГКЧП помешать «курсу на ликвидацию Советского Союза» привела к срыву подписания обновленного Союзного договора.