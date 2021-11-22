Названы причины национальных конфликтов в СССР

В СССР существовала так называемая система матрешки, из-за которой элиты национальных республик считали, что их народы жили бы лучше, если бы не диктат союзного центра. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал конфликтолог и правозащитник Ариф Юнусов в рамках спецпроекта к 30-й годовщине распада Советского Союза.

Материалы по теме «Было очень страшно» 30 лет назад в СССР начались межэтнические конфликты. Какими их запомнили очевидцы и участники? «Нужна была большая кровь» Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам

«При этом внутри каждой из 15 национальных республик были и другие народы, которые считали, что жили бы хорошо, если бы находились не в составе этих субъектов, а получили независимость. Когда мы приезжали в Москву, я встречался с русскими националистами из общества "Память". Они то же самое говорили. Мол, мы зажили бы хорошо, если бы не эти национальные республики, которые существуют исключительно за счет русских», — сказал конфликтолог. Он добавил, что в позднем СССР каждый создавал образ врага, от которого нужно было стать независимым, что и привело к кровавым конфликтам.

По словам Юнусова, проблема крылась в самой структуре Советского Союза, в котором национальные республики получили широкую автономию и собственную местную элиту.

«Если бы под эту политику была подведена и соответствующая экономическая база — кто знает, как бы развивался СССР. Но базы не существовало. К брежневскому периоду Советский Союз уже испытывал экономический застой: перед голодными народами поставили задачу хорошо жить. И в момент распада экономических связей и усиления социального расслоения, когда в каждой республике сформировались свои национальные элиты, появилась свобода. Это стало чуть ли не решающим фактором в процессе крушения СССР», — резюмировал он.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» журналист Олег Кашин заявил, что возможность сохранения силой СССР была израсходована еще до проведения всесоюзного референдума 17 марта 1991 года, во время подавления митингов за независимость в союзных республиках.

17 марта 1991 года состоялся референдум о сохранении СССР. Из 148,5 миллиона проголосовавших 113,5 миллиона высказались за сохранение Советского Союза «как обновленной федерации равноправных суверенных республик». Между тем власти ряда союзных республик бойкотировали голосование.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти расценили их как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей. Неудачная попытка ГКЧП помешать «курсу на ликвидацию Советского Союза» привела к срыву подписания обновленного Союзного договора.