Попытку сохранить СССР в 1991 году назвали агонией

Политолог: попытка сохранить СССР и создать конфедерацию в 1991 году была агонией

Во время переговоров по подписанию Союзного договора в 1991 году все участники «новоогаревского процесса» преследовали свои цели, и никто не знал, как должно выглядеть новое конфедеративное государство. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Олег Долженков в рамках спецпроекта к 30-й годовщине распада Советского Союза.

«Все вроде были за, но на деле консультации о новом договоре шли ни шатко ни валко. Все тянули в свою сторону: республиканские элиты, президент СССР Михаил Горбачев, президент РСФСР Борис Ельцин. Пытались создать некий в голову не укладывающийся фантом — суверенное государство, субъект международного права, в состав которого входили бы тоже полностью суверенные государства, субъекты международного права. Так ничего не могло получиться — и в итоге, конечно, ничего не получилось», — сказал политолог.

Попытку сохранить страну и создать Союз Суверенных Государств (ССГ) он назвал «агонией, выдаваемой за роды».

Долженков добавил, что процесс переговоров списали на удачно случившуюся попытку Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) взять власть и на несговорчивую Украину. «Мол, мы все хотели как лучше, но проклятые путчисты и упрямый Леонид Кравчук нам помешали. Хотя, конечно, некий шанс на некое единство был, если бы Ельцин проявил твердую заинтересованность в том, чтобы Россия реально возглавила такое интеграционное объединение», — резюмировал он.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» журналист Олег Кашин заявил, что возможность сохранения силой СССР была израсходована еще до проведения всесоюзного референдума 17 марта 1991 года, во время подавления митингов за независимость в союзных республиках.

17 марта 1991 года состоялся референдум о сохранении СССР. Из 148,5 миллиона проголосовавших 113,5 миллиона высказались за сохранение Советского Союза «как обновленной федерации равноправных суверенных республик». Между тем власти ряда союзных республик бойкотировали голосование.

18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название «августовский путч». Официальные лица и органы государственной власти расценили их как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей. Неудачная попытка ГКЧП помешать «курсу на ликвидацию Советского Союза» привела к срыву подписания обновленного Союзного договора.