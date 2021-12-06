Независимость Украины сочли худшим периодом ее истории

Период независимости — это худшее, что случалось с Украиной. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в рамках спецпроекта к 30-й годовщине распада Советского Союза.

«Больших бед и разрушений этим территориям не принесла даже Великая Отечественная война. Она хотя бы длилась четыре года, а независимости уже 30 лет», — считает эксперт.

По словам Безпалько, он проголосовал против независимости Украины на референдуме 1 декабря 1991 года. Политолог подчеркнул, что распад СССР он встретил как «катастрофу и распад страны, которую мы вместе строили столетиями».

Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил в интервью «Ленте.ру», что одним из ключевых факторов, который привел к распаду Советского Союза, стал отказ от 6-й статьи Конституции СССР, закреплявшей руководящую роль КПСС. По его мнению, отмена руководящей роли КПСС — тот самый случай, когда «целились в коммунизм, а попали в Россию».

Всеукраинский референдум состоялся 1 декабря 1991 года. На голосование был вынесен один вопрос: «Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?» Более 90 процентов участников голосования при явке в 84 процента избирателей дали утвердительный ответ.