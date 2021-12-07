Шушкевич ответил на обвинения в развале СССР

Важно помнить об отрицательных сторонах жизни в СССР, которые сейчас замалчиваются. Так на обвинения в развале СССР ответил Станислав Шушкевич в интервью «Ленте.ру».

По словам политика, если вспоминать только хорошее, то и его самого можно назвать сторонником Советского Союза. «Да, есть о чем сожалеть, и о чем вздыхать», —подчеркнул политик.

Однако, он напомнил, что в СССР «творились страшные дела». «Страна была построена на принципах государственного террора и все силовые структуры боролись с собственным народом. Человеческая жизнь ничего не стоила», — считает Шушкевич.

Он уверен, что эти принципы до сих пор присутствуют в политических системах многих постсоветских стран и назвал их главным наследием СССР на сегодняшний день. «Многие постсоветские лидеры стремятся к этому, потому что по-другому не умеют править», — сказал политик.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» Шушкевич назвал «нажавшего на спусковой крючок» распада СССР.

Опрос ВЦИОМ, проведенный 6 декабря, показал что у каждого пятого жителя России остались положительные воспоминания о советском периоде. Так, 21 процент россиян сообщили, что СССР у них ассоциируется с такими понятиями, как вера в светлое будущее, стабильность, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. У 11 процентов СССР ассоциируется с собственными детством и юностью, или же с молодостью родителей. Лишь 1 процент россиян связывает СССР с репрессиями и ГУЛАГом, а 5 процентов — с дефицитом и очередями.