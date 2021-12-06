ВЦИОМ: каждый пятый россиянин ассоциирует СССР со стабильностью и верой в светлое будущее

Россияне перечислили главные ассоциации с Советским Союзом. У каждого пятого жителя остались положительные воспоминания об этом периоде, показал опрос ВЦИОМ.

Так, 21 процент россиянин сообщил, что СССР у него ассоциируется с такими понятиями, как вера в светлое будущее, стабильность, спокойствие или уверенность в завтрашнем дне. Чаще других об этом говорили военнослужащие и люди с высшим образованием, а также россияне 45–59 лет (28 процентов) и старше 60 лет (23 процента).

У 11 процентов СССР ассоциируется с собственными детством и юностью, или же с молодостью родителей. Эти ответы более популярны у людей старшего и среднего поколения, а у женщин встречаются чаще, чем у мужчин. Лишь 1 процент россиян связывает СССР с репрессиями и ГУЛАГом, а 5 процентов — с дефицитом и очередями.

Ранее стало известно о ссоре бывшего главы Советского Союза Михаила Горбачева и экс-президента России Бориса Ельцина, которая произошла после подписания Беловежских соглашений. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил, что получил приглашение Ельцина посетить Беловежскую пущу и подписать договор о распаде Советского Союза, но отклонил его.