Бывший председатель Верховной Рады анонсировал собственный политический проект
Экс-спикер Рады Разумков анонсировал тур по Украине и набор людей в свой политпроект
Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал собственный политический проект. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
Экс-председатель украинского парламента объявил о наборе людей в команду единомышленников, которые будут готовы действительно изменять Украину к лучшему.
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Кроме того, Разумков заявил, что вскоре планирует отправиться в тур по областям страны, чтобы встретиться со сторонниками.
Дмитрий Разумков был отправлен в отставку с поста председателя Верховной Рады 7 октября. За несколько месяцев до этого украинские СМИ сообщали, что у спикера испортились отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, который видел в главе парламента своего конкурента.