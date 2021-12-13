Бывший председатель Верховной Рады анонсировал собственный политический проект

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал собственный политический проект. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Экс-председатель украинского парламента объявил о наборе людей в команду единомышленников, которые будут готовы действительно изменять Украину к лучшему.

Кроме того, Разумков заявил, что вскоре планирует отправиться в тур по областям страны, чтобы встретиться со сторонниками.

Дмитрий Разумков был отправлен в отставку с поста председателя Верховной Рады 7 октября. За несколько месяцев до этого украинские СМИ сообщали, что у спикера испортились отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, который видел в главе парламента своего конкурента.