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Бывший председатель Верховной Рады анонсировал собственный политический проект

Экс-спикер Рады Разумков анонсировал тур по Украине и набор людей в свой политпроект

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал собственный политический проект. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Экс-председатель украинского парламента объявил о наборе людей в команду единомышленников, которые будут готовы действительно изменять Украину к лучшему.

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7 октября

Кроме того, Разумков заявил, что вскоре планирует отправиться в тур по областям страны, чтобы встретиться со сторонниками.

Дмитрий Разумков был отправлен в отставку с поста председателя Верховной Рады 7 октября. За несколько месяцев до этого украинские СМИ сообщали, что у спикера испортились отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, который видел в главе парламента своего конкурента.

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Георгий Нестеров
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