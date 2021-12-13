В Кремле ответили на вопрос о проведении на Украине референдума по Донбассу

Проведение на Украине референдума по Донбассу, которое допустил президент бывшей советской республики Владимир Зеленский, является ее внутренним делом. Так на соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 13 декабря.

При этом, он отметил, что для Москвы представляет интерес формулировка вопроса, который будет вынесен на данный референдум.

Владимир Зеленский заявил о возможности проведения референдума по Донбассу или Крыму 10 декабря. При этом он подчеркнул, что в данном случае речь идет не о статусе этих территорий.