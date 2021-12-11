Порошенко раскритиковал идею Зеленского о проведении референдума по Донбассу

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» и депутат Верховной рады Петр Порошенко раскритиковал слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможности проведения референдума по Донбассу. Об этом сообщается на сайте партии.

Согласно заявлению экс-главы государства, Зеленскому стоит отказаться от антиконституционной идеи референдума. Порошенко посоветовал действующему президенту «внимательно изучить уроки 2014 года». Он также отметил, что тогда было труднее. «Если не знаете, что делать — проведите СНБО, придите в парламент, объедините общество, спросите и принимайте решения по крайней мере на основании позиций, за которые заплачена очень высокая цена, а не легко бросайтесь вопросами референдума», — подчеркнул украинский политик.

Помимо этого, Порошенко заявил, что такое голосование может быть использовано как технология для проведения «неукраинских решений», и сравнил его с референдумом в Крыму в 2014 году. Он задался вопросом, а что если две или три области примут решение отличное, чем остальные.

Ранее Зеленский рассказал о возможности проведения референдума по Донбассу или Крыму. Зеленский подчеркнул, что в данном случае речь идет не о статусе. «У нас может такое быть в жизни, это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны», — заявил глава государства, комментируя возможное проведение референдума. В то же время президент отметил, что пока ни одна страна не предлагала Киеву пойти на такой шаг.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

