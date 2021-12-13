Стало известно о состоянии напавшего на гимназию при монастыре в Серпухове

Напавший на гимназию при монастыре в Серпухове 18-летний выпускник учебного заведения Владислав Струженков жив и находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Об этом в понедельник, 13 декабря, «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России (СКР).

Медики проводят с ним реанимационные мероприятия, молодому человеку оторвало взрывом ногу. Долгое время ему не могли оказать помощь, поскольку ждали саперов. Они должны были удостовериться в отсутствии при нем других взрывных устройств.

Ранее 13 декабря сообщалось, что у 18-летнего Владислава Струженкова, устроившего взрыв, было онкологическое заболевание. По информации Telegram-канала SHOT, болезнь Струженкову диагностировали еще в 2015 году. Незадолго до нападения он посещал военкомат, где был признан не годным к военной службе.

Число пострадавших при взрыве бомбы в Серпуховском монастыре выросло до 13 человек.