Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Стало известно о состоянии напавшего на гимназию при монастыре в Серпухове

СКР: устроивший взрыв в гимназии серпуховского монастыря выжил и находится в реанимации

Фото: Прокуратура РФ / РИА Новости

Напавший на гимназию при монастыре в Серпухове 18-летний выпускник учебного заведения Владислав Струженков жив и находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Об этом в понедельник, 13 декабря, «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России (СКР).

Медики проводят с ним реанимационные мероприятия, молодому человеку оторвало взрывом ногу. Долгое время ему не могли оказать помощь, поскольку ждали саперов. Они должны были удостовериться в отсутствии при нем других взрывных устройств.

Ранее 13 декабря сообщалось, что у 18-летнего Владислава Струженкова, устроившего взрыв, было онкологическое заболевание. По информации Telegram-канала SHOT, болезнь Струженкову диагностировали еще в 2015 году. Незадолго до нападения он посещал военкомат, где был признан не годным к военной службе.

Число пострадавших при взрыве бомбы в Серпуховском монастыре выросло до 13 человек.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Сокурова
Украинцам начали платить за вакцинацию от COVID-19
Кремль отреагировал на слова Лукашенко об остановке транзита газа
В Петербурге омоновцы задержали несколько человек после обысков в «Военмехе»
Продюсер бондианы оценила возможность сделать Бонда небинарной персоной
Человечеству предсказали новые эпидемии из-за климата
Глава МИД ФРГ объяснила слова о несоответствии «Северного потока-2» нормам ЕС
В Кремле ответили на вопрос о проведении на Украине референдума по Донбассу
Экс-главу МВД Франции посадили в тюрьму за коррупцию
Раскрыты будущие устройства Apple
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter