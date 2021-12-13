Число пострадавших при взрыве бомбы в Серпуховском монастыре выросло до 13

Число пострадавших при взрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) у входа в православную гимназию, расположенную на территории Серпуховского женского монастыря, возросло до 13 человек. Об этом в понедельник, 13 декабря, со ссылкой на собственные источники сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что 18-летний выпускник гимназии Владислав Струженков, напавший на учебное заведение, жив и находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России (СКР).

В настоящее время медики проводят со Струженковым реанимационные мероприятия, молодому человеку оторвало взрывом ногу. Долгое время ему не могли оказать помощь, поскольку ждали саперов. Последние должны были удостовериться в отсутствии при молодом человеке других СВУ.

Взрыв в Серпуховском женском монастыре произошел утром 13 декабря — Струженков подорвал СВУ. Больше всех пострадал сам молодой человек — ему оторвало ногу. Изначально сообщалось, что он погиб, однако позднее в СКР опровергли эту информацию — на данный момент подросток находится в реанимации, сообщает РИА Новости.