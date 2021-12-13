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Стало известно о пострадавших в результате взрыва в подмосковном монастыре
В результате взрыва в гимназии при Серпуховском женском монастыре пострадали семь человек
В результате взрыва в православной гимназии при Серпуховском женском монастыре ранения получили семь человек. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, среди них шесть детей. Их доставили в больницу, они не получили серьезных травм.
Кроме того, пострадал сам нападавший.
По данным Telegram-канала Baza, ему при взрыве оторвало ногу. Молодой человек находится без сознания.
Ранее сообщалось, что в сети появились кадры с территории монастыря, на которой произошел взрыв. На снимках видны пятна крови у входа в гимназию.
Устроившим взрыв оказался 18-летний воспитанник учреждения. Его госпитализировали.