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В сети появились кадры с места взрыва в женском монастыре в Серпухове

На кадрах с места взрыва в женском монастыре в Серпухове видны пятна крови на снегу

Фото: Известия

Опубликованы первые кадры с места взрыва в женском монастыре в Серпухове — на снимках видны пятна крови у входа в монастырь. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что личность россиянина, устроившего взрыв в гимназии при Серпуховском женском монастыре, установлена — им оказался 18-летний воспитанник учреждения.

Утром 13 декабря в гимназии при Серпуховском женском монастыре воспитанник привел в действие самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние.

Владимир Шарапов
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