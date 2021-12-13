Силовые структуры
Устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре задержан
Устроившим взрыв в Серпуховском женском монастыре оказался 18-летний россиянин
Установлена личность россиянина, задержанного за взрыв в гимназии при Серпуховском женском монастыре. Нападавшим оказался 18-летний воспитанник учреждения. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Молодого человека госпитализировали.
На место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин.
О взрыве в гимназии при монастыре стало известно 13 декабря. По предварительным данным, пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.