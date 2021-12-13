Ученик рассказал о взрыве в Серпуховском женском монастыре

Ученик девятого класса рассказал о взрыве в Серпуховском женском монастыре. По его словам, учащиеся после взрыва укрылись в храме, сообщает РЕН ТВ.

«Человек 30 там было в помещении. Мой одноклассник пострадал, у него в ноге гвоздь, он в больнице сейчас», — сказал девятиклассник.

Он добавил, что учился с устроившим взрыв в одной православной гимназии. По словам подростка, напавший на учебное заведение во время учебы был нормальным человеком.

«Не знаю, с чего он начал. Он знал, что делал. Я увидел, что он возле двери что-то сооружал. Я подумал, что он, может, шнурок поправлял, или что», — сказал очевидец.

Взрыв в Серпуховском женском монастыре устроил бывший воспитанник церковно-приходской школы при обители 18-летний Владислав Струженков. Сначала молодой человек сидел на ступеньке у входа в гимназию с мачете в руках. В 8:24 там же произошел взрыв, после которого юноша безуспешно попытался заползти внутрь помещения. За медицинской помощью после взрыва обратились десять человек.