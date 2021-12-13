Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Кремле высказались о сертификации «Северного потока-2»

Песков: процесс сертификации «Северного потока-2» является бюрократической работой

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «технической, бюрократической работой» процесс сертификации «Северного потока-2», передает ТАСС.

«С регулятором продолжается работа. Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения», — сказал Песков. Также он призвал «не забегать вперед».

В компании Nord Stream 2 ранее заявили, что прилагают все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям при сертификации газопровода.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок также раскрыла подробности о процессе сертификации «Северного потока-2». Главным является верховенство европейского права, отметила она. К энергетическим проектам необходимо применять европейское право в области энергетики. Именно поэтому Бербок заявила о невозможности одобрить «Северный поток-2» на данный момент. Глава МИД ФРГ добавила, что пока газопровод не соответствует нормам ЕС.

Конкретные сроки завершения сертификации «Северного потока-2» неизвестны. Процесс приостановлен, поскольку оператор проекта Nord Stream 2 AG планирует основать дочернюю компанию в Германии для перевода на нее активов и управления газопроводом на территории страны.

Материалы по теме:
Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
Слили в трубу.Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
30 июля
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам. Чем это грозит России через несколько лет?
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.Чем это грозит России через несколько лет?
17 ноября
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Сокурова
Врач назвала причину обильного выпадения волос зимой
Решившая пропиарить бизнес россиянка дала объявление о продаже чужого ребенка
Определились все пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов
Лукашенко пренебрег сроками интеграции с Россией
В Кабуле арестовали пресс-секретаря полиции талибов
В Германии назвали новые сроки запуска «Северного потока-2»
Тренер рассказал об устроившем взрыв в православной гимназии подростке
Российских туристов предостерегли от опасности в отелях Египта
Обвиненный в каннибализме Арми Хаммер провел девять месяцев в рехабе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter