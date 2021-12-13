В Кремле высказались о сертификации «Северного потока-2»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «технической, бюрократической работой» процесс сертификации «Северного потока-2», передает ТАСС.

«С регулятором продолжается работа. Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения», — сказал Песков. Также он призвал «не забегать вперед».

В компании Nord Stream 2 ранее заявили, что прилагают все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям при сертификации газопровода.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок также раскрыла подробности о процессе сертификации «Северного потока-2». Главным является верховенство европейского права, отметила она. К энергетическим проектам необходимо применять европейское право в области энергетики. Именно поэтому Бербок заявила о невозможности одобрить «Северный поток-2» на данный момент. Глава МИД ФРГ добавила, что пока газопровод не соответствует нормам ЕС.

Конкретные сроки завершения сертификации «Северного потока-2» неизвестны. Процесс приостановлен, поскольку оператор проекта Nord Stream 2 AG планирует основать дочернюю компанию в Германии для перевода на нее активов и управления газопроводом на территории страны.