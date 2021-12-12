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В Германии заявили о невозможности одобрить «Северный поток-2»

Глава МИД ФРГ Бербок заявила о несоответствии газопровода «Северный поток-2» нормам ЕС
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок раскрыла подробности о процессе сертификации газопровода «Северный поток-2». Главную роль в этой процедуре играет верховенство европейского права, заявила она в эфире телеканала ZDF.

По словам Бербок, в в рамках коалиционных переговоров и обсуждения коалиционного договора было указано, что к энергетическим проектам необходимо применять европейское право в области энергетики. Именно по этому на данный момент она заявила о невозможности одобрить «Северный поток-2». Глава МИД ФРГ добавила, что пока газопровод не соответствует нормам ЕС.

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Ранее стало известно, что Бербок оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку-2». Министр выступала против реализации проекта, однако ей пришлось согласиться с тем, что «СДПГ не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено».

Представитель Минэкономики ФРГ Нина-Мари Гюттлер заявляла, что «Северный поток-2» не запустят до сертификации. Она не ответила на вопрос, планируют ли власти Германии перенести запуск газопровода в связи с ситуацией на востоке Украины.

Конкретные сроки завершения сертификации «Северного потока-2» неизвестны. Процесс приостановлен на данный момент, поскольку оператор проекта Nord Stream 2 AG планирует основать дочернюю компанию в Германии для перевода на нее активов и управления газопроводом на территории страны. Эксперты допускают, что процедура продлится до весны.

Марина Совина
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