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СК назвал мотив устроенного 18-летним россиянином взрыва в монастыре Серпухова

СКР назвал попыткой самоубийства опасным способом взрыв в гимназии серпуховского монастыря

Фото: Прокуратура Мособласти / ТАСС

Устроивший взрыв в монастыре Серпухова 18-летний Владислав Струженков пытался совершить самоубийство общеопасным способом. Мотив выпускника православной гимназии в понедельник, 13 декабря, «Ленте.ру» назвали в Следственном комитете России (СКР).

По версии следствия, около 8.30 утра россиянин пришел к православной гимназии, в которой ранее учился, и попытался покончить с собой опасным для окружающих способом. В результате он потерял ногу и получил множество травм и ранений. Следователи провели обыски в доме у выпускника и изъяли имеющие важное значение для расследования уголовного дела предметы. Назначен ряд экспертиз.

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Ранее 13 декабря сообщалось, что у 18-летнего Владислава Струженкова, устроившего взрыв, было онкологическое заболевание, которое ему диагностировали еще в 2015 году. Незадолго до нападения он посещал военкомат, где был признан не годным к военной службе.

В результате взрыва бомбы в Серпуховском монастыре пострадало 13 человек.

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Владимир Седов
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