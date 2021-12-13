Россиянам назвали лучшие зарубежные направления для отдыха в январе

Эксперты туристической отрасли назвали российским путешественникам лучшие зарубежные направления для отдыха в январе. Ими стали Шри-Ланка, Македония и Таиланд, передает информационное агентство Momenty.org.

По словам туроператоров, зимой на Шри-Ланке стоит жаркая и безоблачная погода со средней температурой 29-30 градусов выше нуля. «Там сейчас самый сезон. Дешевые морепродукты и жилье. Плюс, там не только пляжный отдых, но и экскурсионный», — заявила турагент Полина Денисенкова, добавив, что стоимость путевок начинается от 117 тысяч рублей на двоих путешественников. Для въезда в страну непривитым россиянам необходимо сдать ПЦР-тест за 72 часа до отправления, а вакцинированным — иметь при себе документ о получении прививки.

Также среди зарубежных направлений специалисты выделили Северную Македонию. По их мнению, данная страна подойдет для путешествий тем, кто предпочитает прогулки по старинным европейским улочкам пляжному отдыху. Погода в стране в январе держится на уровне 3-4 градусов выше нуля. Цены на туры в республику стартуют от 100 тысяч рублей на двоих. «В Македонию у нас вылет из Москвы. Македония — это непосредственно Европа. Там прекрасная кухня, а еще в это время там новогодние ярмарки в европейском стиле, — добавила Денисенкова.

Кроме того, эксперты порекомендовали россиянам обратить внимание на Таиланд. Дневная температура в этот период в стране держится в районе 30 градусов, а количество осадков заметно сокращается. «Туристы любят это направление за экзотику, недорогое и необычное питание, умеренные цены и комфортный курортный отдых», — пояснила туроператор Галина Терещенко и отметила, что стоимость отдыха в королевстве в январе для двоих путешественников обойдется в 160 тысяч рулей.

Ранее в декабре эксперты раскрыли россиянам лучшее время для отпуска в 2022 году. Наиболее выгодно сделать это будет в августе, марте, сентябре и декабре. Специалисты пояснили, что чем меньше в месяце праздничных дней, тем больше денег можно получить.

