Россиянам назвали способ развернуться через сплошную полосу без штрафа

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в беседе с агентством «Прайм» назвал нередкими споры водителей с остановившими их правоохранителями по поводу пересечения разметки. По его словам есть законный способ, при котором россиянам можно совершить разворот на дороге через две сплошные — если пассажиру нужна срочная медицинская помощь.

«К примеру, в условиях дорожного затора водитель принял решение развернуться. Инспектор ГИБДД трактует эти действия таким образом, что машина нарушителя после пересечения сплошной полосы, двигалась навстречу потоку в попытке объехать "пробку", а водитель пытается доказать, что ничего подобного не было, и он всего лишь развернулся», — заявил юрист.

Он отметил, что в случае, который представляет себе сотрудник ДПС, наказание за подобное нарушение ПДД предусматривает штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управлять транспортным средством от четырех до шести месяцев. Если же рассматривать произошедшее по версии водителя, то предусмотрен штраф в размере от одной до 1,5 тысячи рублей. Лишение водительских прав в этом случае водителя не коснется.

Нарушить ПДД, пересекая двойную сплошную, можно лишь в случае экстренной ситуации, если находящийся в салоне автомобиля пассажир нуждается в неотложной помощи врачей. Миронов пояснил, что к таким случаям относятся ситуации, когда водитель везет роженицу в медучреждение. Однако, как подчеркнул эксперт, случаи крайней необходимости являются исключительными.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы планируют рассмотреть введение уголовной ответственности для некоторых российских водителей. Речь идет о неоднократных нарушителях ПДД, создавших опасность для жизни людей.