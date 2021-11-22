Госдума рассмотрит введение уголовной ответственности для некоторых водителей

Депутаты Госдумы рассмотрят введение уголовной ответственности для некоторых российских водителей. Речь идет о неоднократных нарушителях ПДД, создавших опасность для жизни людей. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит «Интерфакс».

В октябре стало известно, что российские власти намерены ввести уголовную ответственность за нетрезвое вождение, «принимая во внимание степень опьянения». Кроме того, планируется проработать возможность пожизненного лишения прав для водителей, которые оказались за рулем в нетрезвом виде повторно.

Ранее сообщалось, что Минюст подготовил новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором для нарушающих ПДД водителей предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей. В беседе с «Лентой.ру» автоюрист Лев Воропаев заявил, что они вполне обоснованы при условии, что сотрудники ГИБДД также будут действовать в рамках закона. Идея повысить штрафы также получила одобрение в Совфеде.