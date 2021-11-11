В Совфеде одобрили идею повысить штрафы российским водителям

Заместитель главы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев одобрил идею повысить штрафы российским водителям за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом в четверг, 11 ноября, пишет РИА Новости.

По его мнению, предлагаемые Минюстом изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предполагающие ужесточение ответственности автовладельцев, были ожидаемыми, поскольку об этом говорили уже давно. Он отметил, что ряд вопросов пока не были отражены в новой редакции кодекса.

«Не все вопросы внесены и стали реальностью в кодексе, в частности речь об электросамокатах и средней скорости», — заявил Васильев.

Ранее 11 ноября стало известно, что Минюст подготовил новый проект КоАП, в котором для автомобилистов предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей. В беседе с «Лентой.ру» автоюрист Лев Воропаев заявил, что новые штрафы для нарушающих ПДД водителей вполне обоснованны при условии, что сотрудники ГИБДД со своей стороны также будут действовать в рамках закона.